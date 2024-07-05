Один человек погиб, есть травмированные в результате ДТП, которое полностью перекрыло трассу Киев-Чоп возле села Великоселка во Львовской области.
На трассе Киев-Чоп вблизи села Великоселка Львовской области произошло ДТП, в результате которого по меньшей мере один человек погиб, есть травмированные. Дорога полностью перекрыта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Львовщины.
Вниманию водителей‼ На автодороге Киев - Чоп вблизи населенного пункта Великоселки произошло ДТП. Предварительно есть травмированные и погибший. Дорога полностью перекрыта
Как сообщается, организован объезд:
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