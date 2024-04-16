Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

ГБР закончило расследование в отношении народного депутата Украины, который совершил смертельное ДТП на Житомирщине, обвинительный акт направлен в суд, сообщили в бюро во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщали УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.

Как указали в ГБР, происшествие произошло на трассе Киев-Чоп в Житомирском районе около десяти утра 3 ноября 2023 года.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что водитель вопреки требованиям правил дорожного движения двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости на 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза", - говорится в сообщении ГБР.

По данным ГБР, 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости или остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей перебежать дорогу.

"Подчеркнем, что виновник ДТП систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости. Только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в заявлении ГБР.

Народный депутат Украины обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко