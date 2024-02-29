Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко

ГБР завершило расследование в отношении народного депутата Украины, который совершил смертельное ДТП в Житомирской области, сообщили в бюро в четверг, пишет УНН.

Детали

Как указали в ГБР, происшествие произошло на трассе Киев-Чоп в Житомирском районе около десяти утра 3 ноября 2023 года.

Как сообщали УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза", - рассказали в бюро.

По данным ГБР, в это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. "Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к админответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов по нему было вынесено 22 постановления", - отметили в ГБР.

Народный депутат Украины подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Следователи ДБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

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