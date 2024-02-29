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Смертельна ДТП на Житомирщині: ДБР завершило розслідування у справі нардепа Ніколаєнка

Київ • УНН

 • 23381 перегляди

Розслідування встановило, що народний депутат України скоїв смертельну ДТП, збив пішохода, перевищивши швидкість і порушивши правила дорожнього руху на автодорозі Київ-Чоп.

Смертельна ДТП на Житомирщині: ДБР завершило розслідування у справі нардепа Ніколаєнка

ДБР завершило розслідування стосовно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині, повідомили у бюро у четвер, пише УНН.

Деталі

Як вказали у ДБР, подія сталася на трасі Київ-Чоп у Житомирському районі близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

Як повідомляли УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться про нардепа Андрія Ніколаєнка.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза", - розповіли у бюро.

За даними ДБР, у цей час 18-річна місцева жителька перебігала проїзну частину в селі. "Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - зазначили у ДБР.

Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Смертельна ДТП: суд відпустив нардепа Ніколаєнка під особисте зобов'язання, прокуратура оскаржила 04.01.24, 13:24 • 22786 переглядiв

Юлія Шрамко

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