Смертельна ДТП: суд відпустив нардепа Ніколаєнка під особисте зобов'язання, прокуратура оскаржила
Київ • УНН
Депутата Ніколаєнка, підозрюваного у смертельній аварії, відпустили під особисте зобов'язання.
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Житомирщині, з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Прокурори вже подали апеляційну скаргу на рішення про пом'якшення запобіжного заходу. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Так, в ОГП підтвердили зміну запобіжного заходу нардепу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Окрім того, в ОГП повідомили, що прокурори вже подали апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду з клопотання про застосування до нардепа цілодобовий домашній арешт.
"Прокурори подали вже апеляцію. Просимо цілодобовий домашній арешт", - повідомили в прокуратурі.
Доповнення
9 листопада суд відправив Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня.
Нагадаємо
Народному депутату Андрію Ніколаєнко повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на Житомирщині.
ДТП трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.