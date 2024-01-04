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Смертельна ДТП: суд відпустив нардепа Ніколаєнка під особисте зобов'язання, прокуратура оскаржила

Смертельна ДТП: суд відпустив нардепа Ніколаєнка під особисте зобов'язання, прокуратура оскаржила

Київ • УНН

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Депутата Ніколаєнка, підозрюваного у смертельній аварії, відпустили під особисте зобов'язання.

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Житомирщині, з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.  Прокурори вже подали апеляційну скаргу на рішення про пом'якшення запобіжного заходу. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Деталі

Так, в ОГП підтвердили зміну запобіжного заходу нардепу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. 

Окрім того, в ОГП повідомили, що прокурори вже подали апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду з клопотання про застосування до нардепа цілодобовий домашній арешт. 

"Прокурори подали вже апеляцію. Просимо цілодобовий домашній арешт", - повідомили в прокуратурі. 

Доповнення

9 листопада суд  відправив Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня.

Нагадаємо

Народному депутату Андрію Ніколаєнко повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на Житомирщині.

ДТП трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

Анна Мурашко

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