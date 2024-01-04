Смертельное ДТП: суд отпустил нардепа Николаенко под личное обязательство, прокуратура обжаловала

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Киев • УНН

 • 22776 просмотра

Депутата Николаенко, подозреваемого в смертельной аварии, отпустили под личное обязательство.

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Житомирщине, с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.  Прокуроры уже подали апелляционную жалобу на решение о смягчении меры пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора. 

Детали

Так, в ОГП подтвердили изменение меры пресечения нардепу с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. 

Кроме того, в ОГП сообщили, что прокуроры уже подали апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд с ходатайством о применении к нардепу круглосуточный домашний арест. 

"Прокуроры подали уже апелляцию. Просим круглосуточный домашний арест", - сообщили в прокуратуре. 

Дополнение

9 ноября суд  отправил Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января.

Напомним

Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП

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