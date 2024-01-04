Смертельное ДТП: суд отпустил нардепа Николаенко под личное обязательство, прокуратура обжаловала
Киев • УНН
Депутата Николаенко, подозреваемого в смертельной аварии, отпустили под личное обязательство.
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Житомирщине, с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Прокуроры уже подали апелляционную жалобу на решение о смягчении меры пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Так, в ОГП подтвердили изменение меры пресечения нардепу с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Кроме того, в ОГП сообщили, что прокуроры уже подали апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд с ходатайством о применении к нардепу круглосуточный домашний арест.
"Прокуроры подали уже апелляцию. Просим круглосуточный домашний арест", - сообщили в прокуратуре.
Дополнение
9 ноября суд отправил Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января.
Напомним
Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.
ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.