Смертельный взрыв газового баллона в ресторане в Чехии: есть погибшие и пострадавшие

Взрыв в ресторане в Чехии унес жизни шести человек. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Трагическое происшествие произошло в городе Мост на северо-западе Чехии, где взорвался баллон с пропан-бутаном в местном ресторане, после чего здание охватил пожар.

По официальной информации, погибли шесть человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

В результате инцидента спасатели эвакуировали 30 человек из ресторана и близлежащих зданий. Предварительные данные свидетельствуют, что причиной взрыва мог стать обогреватель, который перевернулся и вызвал возгорание.

На месте работали экстренные службы, которые занимались ликвидацией последствий трагедии и оказанием помощи пострадавшим. Расследование причин взрыва продолжается.

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