Смертельный взрыв газового баллона в ресторане в Чехии: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
В городе Мост в Чехии произошел взрыв баллона с пропан-бутаном в ресторане, в результате чего погибли 6 человек. Еще 8 человек получили травмы, 30 человек были эвакуированы с прилегающей территории.
Взрыв в ресторане в Чехии унес жизни шести человек. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Трагическое происшествие произошло в городе Мост на северо-западе Чехии, где взорвался баллон с пропан-бутаном в местном ресторане, после чего здание охватил пожар.
По официальной информации, погибли шесть человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.
В результате инцидента спасатели эвакуировали 30 человек из ресторана и близлежащих зданий. Предварительные данные свидетельствуют, что причиной взрыва мог стать обогреватель, который перевернулся и вызвал возгорание.
На месте работали экстренные службы, которые занимались ликвидацией последствий трагедии и оказанием помощи пострадавшим. Расследование причин взрыва продолжается.
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