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Смертельний вибух газового балону в ресторані у Чехії: є загиблі та постраждалі

Смертельний вибух газового балону в ресторані у Чехії: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 26701 перегляди

У місті Мост в Чехії стався вибух балону з пропан-бутаном у ресторані, внаслідок чого загинули 6 осіб. Ще 8 людей отримали травми, 30 осіб було евакуйовано з прилеглої території.

Вибух у ресторані в Чехії забрав життя шістьох людей. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Трагічна подія сталася в місті Мост на північному заході Чехії, де вибухнув балон із пропан-бутаном у місцевому ресторані, після чого будівлю охопила пожежа.

За офіційною інформацією, загинули шість осіб, ще вісім отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Унаслідок інциденту рятувальники евакуювали 30 осіб з ресторану та прилеглих будівель. Попередні дані свідчать, що причиною вибуху міг стати обігрівач, який перекинувся та спричинив займання. 

На місці працювали екстрені служби, які займалися ліквідацією наслідків трагедії та наданням допомоги постраждалим. Розслідування причин вибуху триває.

У Чехії розбився літак, є загиблий02.01.23, 08:12 • 595935 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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