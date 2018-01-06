Смертельное ДТП под Киевом: полиция задержала водителя-беглеца

"После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого.

По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января на Новообуховской трассе, возле санатория "Октябрь", водитель сбил женщину на пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия.