Смертельне ДТП під Києвом: поліція затримала водія-втікача
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Працівники поліції затримали водія мікроавтобуса Ford Transit, який сьогодні скоїв смертельний наїзд на жінку на Новообухівській трасі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Після ретельного обстеження місця автопригоди, неподалік у лісосмузі правоохоронці знайшли мікроавтобус водія-порушника. А невдовзі поліцейські затримали й самого підозрюваного.
Зі слів чоловіка, вранці він їхав на ринок та не помітив людину на проїжджій частині. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 січня на Новообухівській трасі, біля санаторію “Жовтень”, водій збив жінку на пішохідному переході і відразу ж втік з місця події.