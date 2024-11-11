Смертельная стрельба в Запорожье: мужчина убил четырех человек, а потом покончил с собой

В одной из квартир Запорожья произошла смертельная стрельба. Как сообщили в ГУ НП в Запорожской области, мужчина смертельно ранил двух мужчин и двух женщин, а затем покончил с собой, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло сегодня около 03:00 в одной из квартир Коммунарского района города.

По предварительной информации, один из присутствующих в доме открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой смертельные ранения получили две женщины и двое мужчин. После этого стрелок, предварительно совершил самоубийство, попав из оружия себе в голову, и выпал из окна 7-го этажа.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.

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