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Смертельная стрельба в Запорожье: мужчина убил четырех человек, а потом покончил с собой

Смертельная стрельба в Запорожье: мужчина убил четырех человек, а потом покончил с собой

Киев  •  УНН

13:57 • 4771 просмотра

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В Коммунарском районе Запорожья мужчина застрелил четырех человек в квартире. После этого нападавший совершил самоубийство, выстрелив себе в голову и выпав с 7-го этажа.

В одной из квартир Запорожья произошла смертельная стрельба. Как сообщили в ГУ НП в Запорожской области, мужчина смертельно ранил двух мужчин и двух женщин, а затем покончил с собой, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло сегодня около 03:00 в одной из квартир Коммунарского района города.

По предварительной информации, один из присутствующих в доме открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой смертельные ранения получили две женщины и двое мужчин. После этого стрелок, предварительно совершил самоубийство, попав из оружия себе в голову, и выпал из окна 7-го этажа.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.

В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные8 ноября 2024, 20:05 • 30555 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
zaporozheЗапорожье
kievКиев