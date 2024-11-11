Смертельная стрельба в Запорожье: мужчина убил четырех человек, а потом покончил с собой
Киев • УНН
В Коммунарском районе Запорожья мужчина застрелил четырех человек в квартире. После этого нападавший совершил самоубийство, выстрелив себе в голову и выпав с 7-го этажа.
В одной из квартир Запорожья произошла смертельная стрельба. Как сообщили в ГУ НП в Запорожской области, мужчина смертельно ранил двух мужчин и двух женщин, а затем покончил с собой, передает УНН.
Детали
Происшествие произошло сегодня около 03:00 в одной из квартир Коммунарского района города.
По предварительной информации, один из присутствующих в доме открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой смертельные ранения получили две женщины и двое мужчин. После этого стрелок, предварительно совершил самоубийство, попав из оружия себе в голову, и выпал из окна 7-го этажа.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.
В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные8 ноября 2024, 20:05 • 30555 просмотров