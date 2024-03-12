Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  61539 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  74812 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  109502 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  125225 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122539 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114179 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114273 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105292 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189048 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177780 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

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На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

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Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

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Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

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Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

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У украинских компаний значительно выросли транспортные расходы из-за блокады границы с Польшей

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В работе Telegram произошел сбой: что известно

В работе Telegram произошел сбой: что известно

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США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  171934 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  256536 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  256154 просмотра

Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

Российский военный транспортный самолет Ил-76 разбился под Иваново во время взлета, все 16 человек, находившихся на борту, погибли из-за возгорания двигателя, вызванного технической неисправностью.

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Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов.

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США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

На трассе Одесса-Рени между селами Паланка и Удобное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей, которое временно затруднило движение транспорта и привело к травмированию человека.

Криминал и ЧП •   •  4218 просмотра
На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Инаугурация новоизбранного президента россии состоится 7 мая, после чего 8 мая состоится назначение премьер-министра.

Новости Мира •   •  4287 просмотра
Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

россия внесла законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украине 1954 года, пытаясь легитимизировать его незаконную оккупацию, но Украина осудила его как отчаянный пропагандистский шаг, который не изменит признанной международным сообществом реальности, что Крым - это Украина.

Война •   •  9898 просмотра
Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 308,4 млн евро, включая софинансирование артиллерийских систем "Цезарь", минометов и боеприпасов.

Война •   •  10450 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

Двое суток в горах: на Закарпатье пограничники спасли "покорителей вершин"

Двое мужчин из Тернопольской и Ивано-Франковской областей были спасены пограничниками на Закарпатье после того, как заблудились при попытке нелегально пересечь границу с Румынией через горы.

Общество •   •  9445 просмотра
Двое суток в горах: на Закарпатье пограничники спасли "покорителей вершин"

У украинских компаний значительно выросли транспортные расходы из-за блокады границы с Польшей

Из-за блокады польской границы протестующими украинские компании понесли значительные убытки в размере не менее 24,8 млн евро, увеличение транспортных расходов и падение заказов в среднем на 25%.

Экономика •   •  8996 просмотра
У украинских компаний значительно выросли транспортные расходы из-за блокады границы с Польшей

В работе Telegram произошел сбой: что известно

В работе Telegram произошел сбой, от которого пострадали пользователи в Украине, Польше, Румынии и Великобритании. Большинство жаловались на проблемы с подключением к серверам, перебои в работе приложения и невозможность отправлять или получать сообщения.

Общество •   •  8683 просмотра
В работе Telegram произошел сбой: что известно

США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности

Министерство финансов США требует, чтобы австрийский банк Raiffeisen Bank International покинул российский рынок. Банк пытается затянуть время, надеясь выгодно распорядиться активами.

Экономика •   •  9682 просмотра
США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности