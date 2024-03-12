Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

Российский Telegram-канал "112" обнародовал фото с места катастрофы Ил-76 под Иваново, в которой погибли 16 человек, передает УНН.

В сообщении российских СМИ и Telegram-каналов также отмечается, что количество жертв возросло - их не 15, а 16.

Ранее

российское минобороны подтвердило аварию военного Ил-76, который упал во время взлета с аэродрома в ивановской области для выполнения планового полета.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли, пять тел уже найдены на месте аварии, а остальные находились внутри самолета, который продолжает гореть.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей во время взлета самолета, который, предварительно, возник из-за технической неисправности. Сообщается, что задымление возникло в двигателе сразу же после отрыва от земли, затем двигатель загорелся и часть его отвалилась в воздухе. Самолет попытался вернуться на аэродром, но не дотянул и рухнул в лесопосадке за пару километров от места взлета.