Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю фуры объявили о подозрении

"Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - проинформировали в полиции.

Также известно, что правоохранители будут просить для гражданина Турции меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 15 августа водитель грузовика "Вольво", 51-летний гражданин Турции, на трассе "Киев-Чоп" протаранил отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате двое молодых ребят - пассажир и водитель "ВАЗа" - погибли на месте происшествия. Водитель фуры с места происшествия скрылся, однако уже на следующий день он сам обратился к Броварской отдел полиции и заявил, что причастен к автокатастрофе. Иностранца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.