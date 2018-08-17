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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Смертельна ДТП у Житомирській області: водію фури оголосили про підозру

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Водію вантажівки, за участі якої у Житомирській області сталася ДТП з двома загиблими, оголосили про підозру. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Смертельна ДТП у Житомирській області: водію фури оголосили про підозру

"Нині йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років", - проінформували у поліції.

Також відомо, що правоохоронці проситимуть для громадянина Туреччини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 15 серпня водій вантажівки "Вольво", 51-річний громадянин Туреччини, на трасі "Київ-Чоп" протаранив відбійник, вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся із легковиком "ВАЗ". У результаті двоє молодих хлопців - пасажир та водій "ВАЗівки" - загинули на місці події. Водій фури з місця події втік, втім вже наступного дня він сам звернувся до Броварського відділу поліції та заявив, що причетний до автокатастрофи. Іноземця затримали у порядку статті 208 КПК України.

 

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