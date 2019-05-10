Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит заменить реальный срок на условный

"Адвокат Елены Зайцевой просит передать дело снова на рассмотрение в первой инстанции, или принять решение которыми изменить приговор для Зайцевой. По решению суда первой инстанции (Елене Зайцевой - ред.) назначено наказание в виде лишения свободы - 10 лет, это максимальный срок, и 3 года лишения права управлять транспортными средствами. Зайцева считает, что это решение является необоснованным, поэтому просит уменьшить наказание до 5 лет лишения свободы и 2 года лишения прав управления транспортными средствами. Кроме того считает, что необходимо освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда", - сказала Матвеева.

По ее словам, в суде первой инстанции Зайцева в полном объеме признала исковые требования, где была предусмотрена солидарная ответственность между Дроновым и Зайцевой.

"(Теперь она считает - ред.), что нужно пересмотреть гражданские иски потерпевших и взыскать с Зайцевой 30% от сумм, которые требуют пострадавшие, а 70% возложить на Дронова, как основного виновника этой трагедии по ее мнению", - рассказала Матвеева.

Напомним, уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП вернули в Киевский райсуд Харькова.

Как сообщал УНН, в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП.

Ранее судимые за смертельное ДТП в центре Харькова Елена Зайцева и Геннадий Дронов подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.