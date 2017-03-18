Смертельное ДТП в Днепропетровске: три человека погибли, один госпитализирован

"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Событие произошло в 5:20. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, три человека погибли в ДТП на Черкасщине.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на Львовщине пострадали четыре человека.