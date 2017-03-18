Смертельное ДТП в Днепропетровске: три человека погибли, один госпитализирован
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня, 18 марта, в городе Днепр, на улице Набережная Сичеславская, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован. Об этом сообщил на своей странице в "Facebook" начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, пишет УНН-Центр.
"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Событие произошло в 5:20. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, три человека погибли в ДТП на Черкасщине.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на Львовщине пострадали четыре человека.