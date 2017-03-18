Смертельна ДТП у Дніпрі: троє людей загинуло, один госпіталізований
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, у місті Дніпро, на вулиці Набережна Січеславська, сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, одного — госпіталізовано. Про це повідомив на своїй сторінці у “Facebook” начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, пише УНН-Центр.
“Аварійної-рятувальний загін спецпризначення щойно завершив діставати тіла загиблих внаслідок ДТП. Подія сталася о 5:20. Внаслідок ДТП загинуло троє людей та одного госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, троє людей загинули в ДТП на Черкащині.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Львівщині постраждало четверо осіб.