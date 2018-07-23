Смертельное ДТП под Житомиром: владельца маршрутки отправили под домашний арест
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 июля. УНН. Корольовский райсуд Житомира избрал меру пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в крупное ДТП, передает корреспондент УНН.
Так, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на содержании под стражей.
Напомним, масштабное ДТП произошло возле с. Глубочица Житомирской области 20 июля. В результате автокатастрофы погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.
Расследование установило, что автобус D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.