Смертельна ДТП під Житомиром: власника маршрутки відправили під домашній арешт

Так, суд задовольнив клопотання сторони захисту та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб. Варто зазначити, що прокуратура наполягала на триманні під вартою.

Нагадаємо, масштабна ДТП сталася біля с. Глибочиця Житомирської області 20 липня. У результаті автокатастрофи загинули 10 людей, ще 9 отримали травми.

Розслідування встановило, що автобус D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненської області, який у порушення Правил дорожнього руху не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації.