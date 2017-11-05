Смертельное ДТП под Киевом: погиб мотоциклист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Под Киевом в Новых Петровцах мотоциклист врезался в МАЗ, смерть наступила мгновенно. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“С места ужасного смертельного ДТП под Киевом: погиб пожилой мотоциклист”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина врезался в припаркованный на обочине МАЗ. Смерть наступила мгновенно.
Также сообщается, мужчина был летнего возраста — 74 года.
Как сообщал УНН, водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек задержала полиция , открыто уголовное производство.