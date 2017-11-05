Смертельное ДТП под Киевом: погиб мотоциклист

“С места ужасного смертельного ДТП под Киевом: погиб пожилой мотоциклист”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина врезался в припаркованный на обочине МАЗ. Смерть наступила мгновенно.

Также сообщается, мужчина был летнего возраста — 74 года.

Как сообщал УНН, водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек задержала полиция , открыто уголовное производство.