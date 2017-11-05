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Смертельна ДТП під Києвом: загинув мотоцикліст

Смертельна ДТП під Києвом: загинув мотоцикліст

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під Києвом у Нових Петрівцях мотоцикліст врізався в МАЗ, смерть настала миттєво. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.

“З місця жахливої смертельної ДТП під Києвом: загинув літній мотоцикліст”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік врізався в припаркований на узбіччі МАЗ. Смерть настала миттєво.

Також повідомляється, чоловік був літнього віку — 74 роки.

Як повідомляв УНН, водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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