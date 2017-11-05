Смертельна ДТП під Києвом: загинув мотоцикліст

“З місця жахливої смертельної ДТП під Києвом: загинув літній мотоцикліст”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік врізався в припаркований на узбіччі МАЗ. Смерть настала миттєво.

Також повідомляється, чоловік був літнього віку — 74 роки.

Як повідомляв УНН, водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження.