Смертельна ДТП під Києвом: загинув мотоцикліст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під Києвом у Нових Петрівцях мотоцикліст врізався в МАЗ, смерть настала миттєво. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“З місця жахливої смертельної ДТП під Києвом: загинув літній мотоцикліст”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік врізався в припаркований на узбіччі МАЗ. Смерть настала миттєво.
Також повідомляється, чоловік був літнього віку — 74 роки.
Як повідомляв УНН, водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження.