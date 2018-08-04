Смертельное ДТП в Херсонской области: военного комиссара уволили из ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Военного, сбившего двух человек в Херсонской области, уволили из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.
"Согласно решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины военного комиссара Чаплинского районного военного комиссариата, уволили из рядов Вооруженных Сил Украины и лишили воинского звания в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Также, командующий войсками оперативного командования "Юг" назначил служебное расследование.
Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов 1991 и 1996 года рождения. Военный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас виновник трагедии задержан, проводятся следственные и процессуальные действия.