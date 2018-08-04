Смертельна ДТП на Херсонщині: військового комісара звільнили із ЗСУ

"Згідно рішення Командувача Сухопутних війск Збройних Сил України військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату, звільнено з лав Збройних Силах України та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Також, командувач військ оперативного командування “Південь” призначив службове розслідування.

Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар на смерть збив подружжя 1991 та 1996 року народження. Військовий знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі винуватця трагедії затримано, проводяться слідчі та процесуальні дії.