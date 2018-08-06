Смертельное ДТП в Херсонской области: суд взял под стражу экс-военного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в пгт Чаплинка, в результате которой погибли супруги. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
"Сегодня, 6 августа, в Херсоне состоялось заседание отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП в пгт Чаплинка. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", сбил молодых супругов. В результате 22-летняя девушка и 25-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Военный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После смертельного ДТП его уволили из рядов Вооруженных сил Украины.