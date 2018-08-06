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Смертельна ДТП на Херсонщині: суд взяв під варту екс-військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Суд взяв під варту чоловіка, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у смт Чаплинка, внаслідок якої загинуло подружжя. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

"Сьогодні, 6 серпня, у Херсоні відбулося судове засідання стосовно чоловіка, який скоїв смертельне ДТП в смт Чаплинка. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар, керуючи автомобілем "ВАЗ-2106", збив молоде подружжя. Внаслідок цього 22-річна дівчина та 25-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці події. Військовий перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після смертельної ДТП його звільнили з лав Збройних сил України. 

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