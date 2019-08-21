Смерть малолетнего в Хмельницкой области: правоохранители изъяли вагон, из которого выпал мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители изъяли из состава поезда пассажирский вагон, в котором находился 11-летний подросток, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей в Хмельницкой области. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в "Укрзализныце".
"По прибытии поезда №358/357 сообщением Рахов-Киев на станцию Киев-Пассажирский, правоохранительными органами был изъят из состава поезда пассажирский вагон (заводского номера вагона 033-26162) с пассажирами для проведения следственных действий (опрос, проведение эксперимента, осмотр вагона, привлечение кинологов и т.д.)", - говорится в ответе.
Также сообщается, что в настоящее время правоохранительными органами проводится расследование этого дела.
Напомним, в Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей.
Так, 25 июля, около 6:00, на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.