Смерть малолітнього на Хмельниччині: правоохоронці вилучили вагон, з якого випав хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Правоохоронці вилучили зі складу поїзда пасажирський вагон, у якому перебував 11-річний підліток, тіло якого виявили поблизу залізничних колій у Хмельницькій області. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в “Укрзалізниці”.
"Після прибуття поїзда №358/357 сполученням Рахів-Київ на станцію Київ-Пасажирський, правоохоронними органами був вилучений зі складу поїзда пасажирський вагон (заводського номера вагона 033-26162) із пасажирами для проведення слідчих дій (опитування, проведення експерименту, огляд вагона, залучення кінологів тощо)", - йдеться у відповіді.
Також повідомляється, що наразі правоохоронними органами проводяться розслідування цієї справи.
Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини смерті 11-річного хлопчика, тіло якого виявили поблизу залізничних колій.
Так, 25 липня, близько 6:00, на лінію “102” надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка.