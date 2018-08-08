Смерть иностранца в Харькове расследуют как самоубийство

"Сообщение об обнаружении тела мужчины возле дома на проспекте Победы поступило в Шевченковский отдел полиции 7 августа около 3:00. Предварительно установлено, молодой человек покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже", - говорится в сообщении.

Умершим оказался 28-летний гражданин другого государства. В многоэтажке, вблизи которой нашли тело, погибший арендовал квартиру.

Информацию об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, которые привели к трагедии.

Напомним, в результате падения из окна львовской поликлиники погиб мужчина.