Смерть іноземця у Харкові розслідують як самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Біля однієї з багатоповерхівок Харкова знайшли тіло іноземця. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля будинку на проспекті Перемоги надійшло до Шевченківського відділу поліції 7 серпня близько 3:00. Попередньо встановлено, молодик покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі", - йдеться в повідомленні.
Померлим виявився 28-річний громадянин іншої держави. У багатоповерхівці, поблизу якої знайшли тіло, загиблий орендував квартиру.
Інформацію про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "самогубство". Нині тривають заходи щодо встановлення усіх обставин, що призвели до трагедії.
Нагадаємо, внаслідок падіння з вікна львівської поліклініки загинув чоловік.