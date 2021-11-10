Смерть двоюродного брата мэра Кривого Рога: у мужчины был рак
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Незадолго до смерти двоюродному брату мэра Кривого Рога диагностировали рак пищевода. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Детали
Стало известно, что мужчина чувствовал себя крайне плохо, не мог употреблять пищу. До этого он уже несколько месяцев не работал из-за туберкулеза. Именно из-за этой болезни мужчине вчера, 9 ноября, отказали в проведении оперативного вмешательства для лечения онкологии.
Напомним
В собственном доме повешенным обнаружили двоюродного брата мэра Кривого Рога. Предсмертной записки не обнаружили, однако помещение было закрыто изнутри, порядок вещей в квартире нарушен не был.
Дополнения
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.
Полиция открыла производство.
Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
В настоящее время полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, касающиеся самоубийства.
18 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 44-летнего гражданина. Тело мужчины было найдено в его квартире без видимых телесных повреждений. Впоследствии стало известно, что умер брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.