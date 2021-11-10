Смерть двоюрідного брата мера Кривого Рогу: у чоловіка був рак
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Незадовго до смерті двоюрідному брату мера Кривого Рогу діагностували рак стравоходу. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Деталі
Стало відомо, що чоловік почувався вкрай погано, не міг вживати їжу. До цього він вже кілька місяців не працював через туберкульоз. Саме через цю хворобу чоловікові вчора, 9 листопада, відмовили у проведенні оперативного втручання для лікування онкології.
Нагадаємо
У власному помешканні повішаним виявили двоюрідного брата мера Кривого Рогу. Передсмертної записки не виявили, однак помешкання було зачинене з середини, порядок речей у квартирі порушений не був.
Доповнення
15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.
Поліція відкрила провадження.
Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.
18 жовтня 2021 року до правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть 44-річного громадянина. Тіло чоловіка було знайдено в його квартирі без видимих тілесних ушкоджень. Згодом стало відомо, що помер брат загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова.