Смерть двухлетнего ребенка на Закарпатье: матери сообщено о подозрении в убийстве

"Сейчас женщина не задержана, но ей сообщили о подозрении по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Следствие потребует для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила в комментарии УНН Щеголева.

В семье было двое детей - двухлетний мальчик умер по неизвестным обстоятельствам, второй ребенок 2013 рождения сейчас находится с отцом. Среди версий смерти мальчика полиция рассматривает переохлаждение, общее истощение организма, в том числе и из-за голода. Окончательную причину смерти ребенка установят соответствующие экспертизы.

Как ранее сообщал УНН, вернувшись из заработок, житель Закарпатья обнаружил дома тело 2-летнего сына.