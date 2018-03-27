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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Смерть двухлетнего ребенка на Закарпатье: матери сообщено о подозрении в убийстве

Смерть двухлетнего ребенка на Закарпатье: матери сообщено о подозрении в убийстве

Киев  •  УНН

 • 12300 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. На Закарпатье матери двухлетнего мальчика, которого отец нашел дома мертвым, полиция сообщила о подозрении по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"Сейчас женщина не задержана, но ей сообщили о подозрении по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Следствие потребует для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила в комментарии УНН Щеголева.

В семье было двое детей - двухлетний мальчик умер по неизвестным обстоятельствам, второй ребенок 2013 рождения сейчас находится с отцом. Среди версий смерти мальчика полиция рассматривает переохлаждение, общее истощение организма, в том числе и из-за голода. Окончательную причину смерти ребенка установят соответствующие экспертизы.

Как ранее сообщал УНН, вернувшись из заработок, житель Закарпатья обнаружил дома тело 2-летнего сына.

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