Смерть дворічної дитини на Закарпатті: матері повідомлено про підозру у вбивстві

ukru
Ексклюзив
14:20 • 100172 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 97921 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 207422 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 155961 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 234960 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 182365 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 218312 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 223401 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242831 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134810 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 165116 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 113520 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 101793 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 72678 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 55725 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 30977 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 100172 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 207423 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 234961 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 245708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 46572 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 43006 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 55725 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 101793 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 113520 перегляди
Актуальне
Смерть дворічної дитини на Закарпатті: матері повідомлено про підозру у вбивстві

Смерть дворічної дитини на Закарпатті: матері повідомлено про підозру у вбивстві

Київ • УНН

 • 12304 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Закарпатті матері дворічного хлопчика, якого батько знайшов вдома мертвим, поліція повідомила про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

“Наразі жінка не затримана, але їй повідомили про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Завтра суд обиратиме їй запобіжний захід. Слідство вимагатиме для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомила у коментарі УНН Щоголева.

У родині було двоє дітей — дворічний хлопчик помер через невідомі обставини, друга дитина 2013 року народження зараз перебуває з батьком. Серед версій смерті хлопчика поліція розглядає переохолодження, загальне виснаження організму, зокрема й через голод. Остаточну причину смерті дитини встановлять відповідні експертизи.

Як раніше повідомляв УНН, повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90