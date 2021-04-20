Смерть мужчины, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев": телесных повреждений на его теле не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Виталий Рудзько, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев", по предварительной информации, умер естественной смертью в больнице 13 апреля. Телесных повреждений на его теле не было обнаружено. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Предварительно, смерть естественная. Он был госпитализирован накануне в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля скончался в больнице. Телесных повреждений не было", - сообщила Максимец.
Детали
По ее словам, дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года.
Что было раньше
Пострадавшая от нападения Анастасия Луговая, что произошло прошлым летом в поезде "Мариуполь-Киев", заявила, что обвиняемый умер в СИЗО.
Суть дела
31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, подозреваемый напал на женщину, избил ее и пытался изнасиловать в присутствии ее малолетнего сына.
Отметим, тогда жертва нападения опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".
Злоумышленником оказался уроженец Запорожья, 1975 года рождения.
Мужчине инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Впоследствии задержанного подозреваемого суд отправил под арест.