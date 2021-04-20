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Смерть чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді "Маріуполь-Київ": тілесних ушкоджень на його тілі не виявлено

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Віталій Рудзько, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді "Маріуполь-Київ", за попередньою інформацією, помер природною смертю в лікарні 13 квітня. Тілесних ушкоджень на його тілі не було виявлено. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“Попередньо, смерть природня. Він був госпіталізований напередодні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня помер в лікарні. Тілесних ушкоджень не було”, — повідомила Максимець.

Деталі

За її словами, подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року.

Що було раніше

Постраждала від нападу Анастасія Лугова, що сталося торік влітку у потязі “Маріуполь-Київ”, заявила, що обвинувачений помер у СІЗО.

Суть справи

31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, підозрюваний напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати у присутності її малолітнього сина.

Зазначимо, тоді жертва нападу опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу згвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда “Маріуполь-Київ”.

Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1975 року народження.

Чоловіку інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Згодом затриманого підозрюваного суд відправив під арешт.

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