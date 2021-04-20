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У СІЗО помер чоловік, який намагався зґвалтувати Анастасію Лугову у поїзді "Маріуполь-Київ"

Київ • УНН

 • 55527 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Постраждала від нападу Анастасія Лугова, що сталося торік влітку у потязі "Маріуполь-Київ", заявила, що обвинувачений помер у СІЗО. Про це повідомила сама Лугова у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила весь цей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи", - написала Анастасія Лугова.

Деталі

Вона зазначила, що у суді і надалі буде разом із захисниками відстоювати свої права, "тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він".

Суть справи

31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, підозрюваний напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати у присутності її малолітнього сина.

Зазначимо, тоді жертва нападу опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу згвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".

Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1975 року народження.

Чоловіку інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Згодом затриманого підозрюваного суд відправив під арешт.

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