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В СИЗО умер мужчина, пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев"

В СИЗО умер мужчина, пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев"

Киев  •  УНН

 • 55518 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Пострадавшая от нападения Анастасия Луговая, что произошло прошлым летом в поезде "Мариуполь-Киев", заявила, что обвиняемый умер в СИЗО. Об этом сообщила сама Луговая в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела", - написала Анастасия Луговая.

Детали

Она указала, что в суде и в дальнейшем будет вместе с защитниками отстаивать свои права, "потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он".

Суть дела

31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, подозреваемый напал на женщину, избил ее и пытался изнасиловать в присутствии ее малолетнего сына.

Отметим, тогда жертва нападения опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".

Злоумышленником оказался уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

Мужчине инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Позже задержанного подозреваемого суд отправил под арест.

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