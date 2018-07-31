Смартфоны в школах запретили во Франции

Закон запрещает использование любого средства связи (ноутбук, планшет, часы) в школах и колледжах. Будут исключения "для образовательных целей", что определяет само образовательное учреждение, или для детей с инвалидностью.

У лицеев будет возможность, но не обязательство, вводить полный или частичный запрет мобильных и других средств связи.

Напомним, Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере.