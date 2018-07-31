Смартфони у школах заборонили у Франції

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Парламент Франції напередодні схвалив закон про заборону використання мобільних телефонів та інших засобів зв'язку в школах і коледжах, а також в деяких ліцеях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Monde.

Закон забороняє використання будь-якого засобу зв'язку (ноутбук, планшет, годинник) в школах і коледжах. Будуть виключення "для освітніх цілей", що визначає сама освітня установа, або для дітей з інвалідністю.

У ліцеїв буде можливість, але не зобов'язання, вводити повну або часткову заборону мобільних і інших засобів зв'язку.

Нагадаємо, Рада Європи роз'яснила права дітей в цифровій сфері.

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