Смартфони у школах заборонили у Франції

Закон забороняє використання будь-якого засобу зв'язку (ноутбук, планшет, годинник) в школах і коледжах. Будуть виключення "для освітніх цілей", що визначає сама освітня установа, або для дітей з інвалідністю.

У ліцеїв буде можливість, але не зобов'язання, вводити повну або часткову заборону мобільних і інших засобів зв'язку.

Нагадаємо, Рада Європи роз'яснила права дітей в цифровій сфері.