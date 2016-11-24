Службой ДСНС за минувшие сутки спасено восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 816 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено восемь человек, 57 зданий и восемь единиц автотракторной техники.