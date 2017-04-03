Службой ДСНС за минувшие сутки спасено пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 573 выезда, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасено пять человек, 108 зданий и две единицы автотракторной техники.
Как сообщал УНН, в с.Любашивка в частном доме спасатели во время тушения пожара обнаружили погибшего пенсионера.