Службою ДСНС за минулу добу врятовано п’ять осіб

У результаті вжитих заходів врятовано п’ять осіб, 108 будівель та дві одиниці автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, в с.Любашівка у приватному будинку рятувальники під час гасіння пожежі виявили загиблого пенсіонера.