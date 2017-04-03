Службою ДСНС за минулу добу врятовано п’ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 573 виїзди, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано п’ять осіб, 108 будівель та дві одиниці автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, в с.Любашівка у приватному будинку рятувальники під час гасіння пожежі виявили загиблого пенсіонера.