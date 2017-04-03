Службою ДСНС за минулу добу врятовано п’ять осіб

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 573 виїзди, передає УНН з посиланням на ДСНС.

У результаті вжитих заходів врятовано п’ять осіб, 108 будівель та дві одиниці автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, в с.Любашівка у приватному будинку рятувальники під час гасіння пожежі виявили загиблого пенсіонера.

 

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