Служащего Сената Франции, подозреваемого в шпионаже в пользу КНДР, обвинили в госизмене

В четверг Кеннедей был доставлен в прокуратуру, где в отношении него была раньше начата проверка по факту “сбора или передачи иностранной державе информации, которая может нанести ущерб фундаментальным интересам государства”. Позже он предстал перед судебным следователем, который предъявил ему обвинения. Также Кеннеди был помещен под судебный контроль, ему запрещено покидать территорию страны, а также контактировать с кем-либо и продолжать выполнять свои служебные обязанности.

Как ранее информировал УНН, Бенуа Кеннедей был задержан в воскресенье в рамках расследования, которое ведет прокуратура Парижа с марта этого года. Он был одним из руководителей департамента архитектуры, наследия и садов Сената, однако после его задержания и обысков в его офисе он был временно отстранен от службы.

Выпускник парижского Института политических наук, Кеннеди написал множество работ, посвященных Северной Кореи. Он возглавлял ассоциацию франко-корейской дружбы и много путешествовал по корейском полуострове. Как сообщает радио “Европа 1”, Кеннедей несколько раз посещал Пхеньян, в том числе во время торжеств по случаю 70-й годовщины создания КНДР в сентябре этого года.