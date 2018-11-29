Службовця Сенату Франції, підозрюваного в шпигунстві на користь КНДР, звинуватили у держзраді

У четвер Кеннедей був доставлений до прокуратури, де відносно нього була раніше розпочата перевірка за фактом “збору або передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди фундаментальним інтересам держави”. Пізніше він постав перед судовим слідчим, який пред’явив йому звинувачення. Також Кеннедей був поміщений під судовий контроль, йому заборонено залишати територію країни, а також контактувати із будь-ким і продовжувати виконувати свої службові обов’язки.

Як раніше інформував УНН, Бенуа Кеннедей був затриманий у неділю в рамках розслідування, яке веде прокуратура Парижа з березня цього року. Він був одним із керівників департаменту архітектури, спадщини і садів Сенату, однак після його затримання та обшуків у його офісі він був тимчасово відсторонений від служби.

Випускник паризького Інституту політичних наук, Кеннедей написав безліч робіт, присвячених Північній Кореї. Він очолював асоціацію франко-корейської дружби і багато подорожував по корейському півострові. Як повідомляє радіо “Європа 1”, Кеннедей кілька разів відвідував Пхеньян, у тому числі під час святкувань із нагоди 70-ї річниці створення КНДР у вересні цього року.