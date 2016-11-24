Служащих санатория уличили в хищении госсредств на Прикарпатье

Установлено, что должностные лица костно-туберкулезного санатория "Ель" и Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА, злоупотребляя своим служебным положением необоснованно разработали на 2016 год и утвердили смету доходов и расходов санатория.

В дальнейшем безосновательно внесли в него изменения путем увеличения расходов на оплату работников санатория за счет уменьшения расходов на питание лиц, находящихся на оздоровлении.

Вследствие таких злоупотреблений, государственным интересам причинен ущерб на 360 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой области начато расследование по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.