Службовці санаторію викрили на розкраданні держкоштів на Прикарпатті

Встановлено, що службові особи кістково-туберкульозного санаторію “Смерічка” та Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем необґрунтовано розробили на 2016 рік та затвердили кошторис доходів і видатків санаторію.

В подальшому безпідставно внесли до нього зміни шляхом збільшення витрат на оплату працівників санаторію за рахунок зменшення витрат на харчування осіб, які перебували на оздоровленні.

Внаслідок таких зловживань, державним інтересам заподіяно збитки на 360 тис. грн.

За цим фактом прокуратурою області розпочато розслідування за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.