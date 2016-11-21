Слушания "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно транзита газа начнутся сегодня в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Слушания в арбитражном производстве между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" по транзитному контракту начнутся сегодня в Стокгольме. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Слушания по транзитному контракту начинаются в понедельник", - сообщил Ю.Витренко.
Напомним, "Нафтогаз" и "Газпром" завершили устные слушания в Стокгольме по закупке газа .
Как отмечается, "окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года".
По приведенным ранее данным компании, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому ПАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже составляет более 26,6 млрд. долл., "Газпрома" к "Нафтогазу" - 38,7 млрд. долл. вместе с процентами.