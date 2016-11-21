Слухання "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу розпочнуться сьогодні у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Слухання в арбітражному провадженні між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” щодо транзитного контракту розпочнуться сьогодні у Стокгольмі. Про це повідомив головний комерційний директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Слухання по транзитному контракту починаються в понеділок", - повідомив Ю.Вітренко.
Нагадаємо, “Нафтогаз” і “Газпром” завершили усні слухання у Стокгольмі щодо закупівлі газу.
Як зазначається, "остаточне рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму за контрактом на постачання газу очікується до 31 березня 2017 року".
За наведеними раніше даними компанії, сума позовних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського ПАТ "Газпром" в Стокгольмському арбітражі становить більше 26,6 млрд дол., "Газпрому" до "Нафтогазу" - 38,7 млрд дол. разом з відсотками.