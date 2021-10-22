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"Слуги" хотят принять закон о столице до конца года по спецпроцедуре

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. "Слуга народа" поддерживает законопроект о столице № 2143-3 и планирует принять его до конца года по спецпроцедуре. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "слуг".

"Слуги" хотят принять закон о столице до конца года по спецпроцедуре

Цитата

"Было несколько версий закона. Я рад, что комитет поддержал именно такую версию, которая не содержит нездоровых амбиций. Она отвечает тем вопросам, которые волнуют киевлян. Мы бы хотели завершить в ноябре эту историю в парламенте: собрать подписи и проголосовать по специальной процедуре законопроект", - сказал Александр Корниенко.

Детали

Он отметил, что принятие документа улучшит систему управления городом. Это в свою очередь даст столице дополнительные ресурсы.

На днях Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице № 2143-3 во втором чтении.

Документ предусматривает, что Киевский городской председатель избирается на открытых выборах, возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет по должности отвечает за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом. В свою очередь председатель КГГА назначается Президентом, подконтролен и подотчетен правительству и Президенту, ответственный за законность в городе.

Напомним

Законопроект о столице №2143-3 "О Киеве - столице Украины" Верховная Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

9 октября того же года Комитет ВР поддержал создание рабочей группы по закону о столице.

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