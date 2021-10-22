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"Слуги" хочуть ухвалити закон про столицю до кінця року за спецпроцедурою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. “Слуга Народу” підтримує законопроєкт про столицю № 2143-3 та планує ухвалити його до кінця року за спецпроцедурою. Про це заявив голова партії “Слуга Народу” та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, передає УНН із посиланням на пресслужбу “слуг”.

"Слуги" хочуть ухвалити закон про столицю до кінця року за спецпроцедурою

Цитата

“Було кілька версій закону. Я тішусь, що комітет підтримав саме таку версію, яка не містить нездорових амбіцій. Вона відповідає тим питанням, які хвилюють киян. Ми би хотіли завершити в листопаді цю історію в парламенті: зібрати підписи та проголосувати за спеціальною процедурою законопроєкт”, — сказав Олександр Корнієнко.

Деталі

Він наголосив, що ухвалення документу покращить систему управління містом. Це у свою чергу дасть столиці додаткові ресурси.

Днями Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про столицю № 2143-3 у другому читанні.

Документ передбачає, що Київський міський голова обирається на відкритих виборах, очолює Київраду та виконавчий комітет за посадою, відповідає за стан справ у столиці, розпоряджається місцевим бюджетом. У свою чергу голова КМДА призначається Президентом, підконтрольний і підзвітний уряду та Президенту, відповідальний за законність у місті.

Нагадаємо

Законопроект про столицю №2143-3 “Про місто Київ – столицю України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

9 жовтня того ж року Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю.

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