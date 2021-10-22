"Слуги" хочуть ухвалити закон про столицю до кінця року за спецпроцедурою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. “Слуга Народу” підтримує законопроєкт про столицю № 2143-3 та планує ухвалити його до кінця року за спецпроцедурою. Про це заявив голова партії “Слуга Народу” та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, передає УНН із посиланням на пресслужбу “слуг”.
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“Було кілька версій закону. Я тішусь, що комітет підтримав саме таку версію, яка не містить нездорових амбіцій. Вона відповідає тим питанням, які хвилюють киян. Ми би хотіли завершити в листопаді цю історію в парламенті: зібрати підписи та проголосувати за спеціальною процедурою законопроєкт”, — сказав Олександр Корнієнко.
Деталі
Він наголосив, що ухвалення документу покращить систему управління містом. Це у свою чергу дасть столиці додаткові ресурси.
Днями Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про столицю № 2143-3 у другому читанні.
Документ передбачає, що Київський міський голова обирається на відкритих виборах, очолює Київраду та виконавчий комітет за посадою, відповідає за стан справ у столиці, розпоряджається місцевим бюджетом. У свою чергу голова КМДА призначається Президентом, підконтрольний і підзвітний уряду та Президенту, відповідальний за законність у місті.
Нагадаємо
Законопроект про столицю №2143-3 “Про місто Київ – столицю України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.
9 жовтня того ж року Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю.